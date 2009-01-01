Экзамен (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Кандидаты на престижную должность проходят жестокое испытание. Камерный триллер в духе «Пилы» и «Куба».



Влиятельная корпорация проводит кастинг на перспективную и весьма привлекательную должность. Восемь амбициозных кандидатов-счастливчиков, которые дошли до финального этапа отбора, приглашаются в небольшую изолированную комнату. Каждому раздают бланк и ручку — у участников есть 80 минут на то, чтобы максимально точно ответить всего на один вопрос. При этом попытка покинуть помещение или заговорить с охранником приведет к немедленной дисквалификации. Вскоре, когда таймер начинает отсчитывать время, кандидаты понимают, что бланки пустые и никакого вопроса нет. С этого момента начинается психологическая игра, в которой каждый хочет стать победителем.



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