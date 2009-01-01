Экзамен (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Кандидаты на престижную должность проходят жестокое испытание. Камерный триллер в духе «Пилы» и «Куба».
Влиятельная корпорация проводит кастинг на перспективную и весьма привлекательную должность. Восемь амбициозных кандидатов-счастливчиков, которые дошли до финального этапа отбора, приглашаются в небольшую изолированную комнату. Каждому раздают бланк и ручку — у участников есть 80 минут на то, чтобы максимально точно ответить всего на один вопрос. При этом попытка покинуть помещение или заговорить с охранником приведет к немедленной дисквалификации. Вскоре, когда таймер начинает отсчитывать время, кандидаты понимают, что бланки пустые и никакого вопроса нет. С этого момента начинается психологическая игра, в которой каждый хочет стать победителем.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыУжасы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
- СХРежиссёр
Стюарт
Хэзелдайн
- АБАктриса
Адар
Бек
- Актриса
Джемма
Чан
- НКАктриса
Натали
Кокс
- ДЛАктёр
Джон
Ллойд Филлингэм
- ЧИАктёр
Чукуди
Ивуджи
- ПМАктриса
Поллианна
Макинтош
- ЛМАктёр
Люк
Мэбли
- ДМАктёр
Джими
Мистри
- КСАктёр
Колин
Сэлмон
- ККАктёр
Крис
Кэри
- СХСценарист
Стюарт
Хэзелдайн
- СХПродюсер
Стюарт
Хэзелдайн
- КДПродюсер
Крис
Джонс
- ГУПродюсер
Гарет
Унвин
- РГХудожница
Ребекка
Гор
- СБКомпозитор
Стивен
Бартон