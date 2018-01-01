Wink
Создатель
Актёры и съёмочная группа фильма «Создатель»

Актёры и съёмочная группа фильма «Создатель»

Режиссёры

Гарет Эдвардс

Gareth Edwards
Режиссёр

Актёры

Джон Дэвид Вашингтон

John David Washington
АктёрJoshua
Мэделин Юна Войлс

Madeleine Yuna Voyles
АктрисаAlphie
Джемма Чан

Gemma Chan
АктрисаMaya
Эллисон Дженни

Allison Janney
АктрисаColonel Howell
Кэн Ватанабэ

Ken Watanabe
АктёрHarun
Стерджил Симпсон

Sturgill Simpson
АктёрDrew
Амер Чадха-Пател

Amar Chadha-Patel
АктёрOmni / Sek-on / Sergeant Bui
Марк Менчака

Marc Menchaca
АктёрMcBride
Робби Танн

Robbie Tann
АктёрShipley
Ральф Айнесон

Ralph Ineson
АктёрGeneral Andrews
Дэниэл Родригес

Daniel Ray Rodriguez
Актёр
Карен Элдридж

Karen Aldridge
Актриса
Нико Русаков

Niko Rusakov
Актёр
Вероника Нго

Veronica Ngo
Актриса
Наттхапхонг Чайявонг

Natthaphong Chaiyawong
Актёр
Пэт Скелтон

Pat Skelton
Актёр
Сахатчай Чумрум

Sahatchai Chumrum
Актёр
Чарли Макэлвин

Charlie McElveen
Актёр
Савани Утумма

Sawanee Utoomma
Актриса
Маккензи Лэнсинг

Mackenzie Lansing
Актриса
Джеймс Генри

James Henry
Актёр
Анджана Гхогар

Anjana Ghogar
Актриса
Моливон Пхантарак

Molywon Phantarak
Актриса
Йен Вердён

Ian Verdun
Актёр
Понгсанарт Винсири

Pongsanart Vinsiri
Актёр
Сидни Скидмор

Syd Skidmore
Актриса
Рон Уивер

Ron Weaver
Актёр
Джон Гарретт Мальмайстер

John Garrett Mahlmeister
Актёр
Оуэн О’Брайен

Eoin O'Brien
Актёр
Дэна Блуин

Dana Blouin
Актёр
Тирават Мулвилай

Teerawat Mulvilai
Актёр
Скотт Томас

Scott Thomas
Актёр
Майкл Эспер

Michael Esper
Актёр
Бретт Бартоломью

Brett Bartholomew
Актёр
Джеб Кригер

Jeb Kreager
Актёр
Мэверик Кан Мл.

Maverick Kang Jr.
Актёр
Чали Санкхавеса

Chalee Sankhavesa
Актёр

Сценаристы

Крис Вайц

Chris Weitz
Сценарист
Гарет Эдвардс

Gareth Edwards
Сценарист

Продюсеры

Кири Зупер

Kiri Zooper
Продюсер
Кортни Канифф

Courtney Cunniff
Продюсер
Гарет Эдвардс

Gareth Edwards
Продюсер

Монтажёры

Хэнк Коруин

Hank Corwin
Монтажёр
Джо Уокер

Joe Walker
Монтажёр

Операторы

Грег Фрейзер

Greig Fraser
Оператор

Композиторы

Ханс Циммер

Hans Zimmer
Композитор