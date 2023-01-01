Детектив Табо
Wink
Фильмы
Детектив Табо
7.52023, Thabo and the Rhino Case
Приключения, Детектив92 мин12+

Детектив Табо (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Мальчик расследует убийство носорога, в котором обвиняют его дядю. Фильм «Детектив Табо» — семейное приключение о любви к природе.

11-летний Табо живет в сафари-парке в Эсватини вместе со своим дядей-рейнджером. Но вот однажды недалеко от их дома обнаруживают убитую самку носорога, а рядом — отпечаток ботинка, точно такого же, какие носит дядя Табо. Чтобы защитить доброе имя родственника, мальчик становится настоящим частным детективом и начинает расследовать преступление. В этом ему помогает новая подруга Эмма, приехавшая в Африку из Германии. Параллельно им приходится ухаживать за детенышем носорога, оставшимся без матери.

Какие приключения ждут ребят, расскажет «Детектив Табо» (2023). Смотреть онлайн фильм можно на нашем видеосервисе Wink.

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Страна
Германия
Жанр
Семейный, Приключения, Детектив
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Детектив Табо»