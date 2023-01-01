Детектив Табо (фильм, 2023) смотреть онлайн

Мальчик расследует убийство носорога, в котором обвиняют его дядю. Фильм «Детектив Табо» — семейное приключение о любви к природе.



11-летний Табо живет в сафари-парке в Эсватини вместе со своим дядей-рейнджером. Но вот однажды недалеко от их дома обнаруживают убитую самку носорога, а рядом — отпечаток ботинка, точно такого же, какие носит дядя Табо. Чтобы защитить доброе имя родственника, мальчик становится настоящим частным детективом и начинает расследовать преступление. В этом ему помогает новая подруга Эмма, приехавшая в Африку из Германии. Параллельно им приходится ухаживать за детенышем носорога, оставшимся без матери.



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