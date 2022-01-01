Два, три, демон, приди! (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

При помощи загадочного артефакта подростки начинают разговаривать с духами умерших, но на одном из таких спиритических сеансов случается непредвиденное. Австралийский хоррор «Два, три, демон, приди!» — фильм, снятый популярными видеоблогерами и ставший мировым кассовым хитом.



17-летняя Миа два года назад потеряла мать и с тех пор не может наладить отношения с отцом. Ее лучшая подруга Джейд с головой погрузилась в отношения с их общим знакомым Дэниелом, и Миа переживает, что скоро станет ей не нужна. В попытке укрепить дружбу Миа приглашает Джейд на вечеринку, где собираются практиковать новый вид развлечения, ставший популярным среди местной молодежи некоторое время назад. При помощи странной руки, покрытой надписями, подростки поочередно призывают призраков вселяться в них и разговаривать с другими гостями, получая от этого невероятное удовольствие. По правилам весь процесс должен занимать строго ограниченное время, но что случится, когда Миа его превысит?



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