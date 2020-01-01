Заложник (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший агент спецназа оказывается втянут в борьбу преступных синдикатов, против которых он много лет вел войну. Одна из группировок хочет использовать спецагента как оружие и похищает его сына. Теперь, чтобы спасти своего ребенка, он должен уничтожить три опаснейших мафиозных клана.



Заложник смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.