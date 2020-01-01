Заложник
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Заложник

Заложник (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.42020, Seized
Боевики, Триллеры81 мин18+
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Сюжет

Бывший агент спецназа оказывается втянут в борьбу преступных синдикатов, против которых он много лет вел войну. Одна из группировок хочет использовать спецагента как оружие и похищает его сына. Теперь, чтобы спасти своего ребенка, он должен уничтожить три опаснейших мафиозных клана.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заложник»

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