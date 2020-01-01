Заложник (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.42020, Seized
Боевики, Триллеры81 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Бывший агент спецназа оказывается втянут в борьбу преступных синдикатов, против которых он много лет вел войну. Одна из группировок хочет использовать спецагента как оружие и похищает его сына. Теперь, чтобы спасти своего ребенка, он должен уничтожить три опаснейших мафиозных клана.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- АФРежиссёр
Айзек
Флорентайн
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- МВАктёр
Марио
Ван Пиблз
- СЭАктёр
Стивен
Элдер
- ДПАктёр
Джеймс
П. Беннетт
- МГАктёр
Мэттью
Гарбач
- КЛАктриса
Карли
Лейлани Перес
- ДКАктёр
Джорданн
Кимли
- ДНАктёр
Джастин
Несбитт
- ЛГАктёр
Луис
Гатика
- ДФАктёр
Дэвид
Фернандес
- РЛСценарист
Ричард
Лоури
- СОПродюсер
Стюарт
Олсон
- ЭБПродюсер
Эдвард
Бекфорд
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- КДХудожница
Ким
Дули
- АЯМонтажёр
Ален
Якубович