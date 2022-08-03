Фильм Ловушка времени (2017)
О фильме
Компания молодых людей находит временную петлю в техасской пещере. Фантастический боевик со звездой «Джинни и Джорджии» в главной роли.
Преподаватель археологии Хоппер организовывает научную экспедицию в Техас и берет с собой двух студентов — Тейлора и Джеки. Спустя некоторое время профессор исчезает, и молодые исследователи отправляются на его поиски. К ним присоединяются трое друзей, один из которых вскоре трагически погибает. Пытаясь выяснить, что с ним произошло, ребята совершают удивительное открытие: внутри пещеры время замедляется. Исследуя эту аномалию, Тейлор натыкается на таинственного человека в скафандре, которого атакует странное существо. Выясняется, что друзья оказались в космическом пространстве, и теперь им предстоит найти способ выбраться из временной петли, чтобы выжить и спасти своего преподавателя.
Смогут ли студенты выбраться из аномальной пещеры, узнаете в приключенческом сай-фай боевике «Ловушка времени». Фильм смотреть онлайн можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- МДРежиссёр
Марк
Деннис
- БХАктриса
Брианна
Хоуи
- КГАктриса
Кэссиди
Гиффорд
- ОДАктриса
Оливия
Драгусевич
- РМАктёр
Рейли
Макклендон
- МРАктёр
Макс
Райт
- ЭУАктёр
Эндрю
Уилсон
- ССАктёр
Сабин
Смит
- РСАктёр
Рич
Скидмор
- МДСценарист
Марк
Деннис
- МДПродюсер
Марк
Деннис
- ДКПродюсер
Джеймс
Коста
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- ШУХудожник
Шон
Уайт
- КМХудожница
Кэтерин
Мортер
- ШСКомпозитор
Ши
Сяотянь