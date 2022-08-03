Фильм Ловушка времени (2017)

Компания молодых людей находит временную петлю в техасской пещере. Фантастический боевик со звездой «Джинни и Джорджии» в главной роли.



Преподаватель археологии Хоппер организовывает научную экспедицию в Техас и берет с собой двух студентов — Тейлора и Джеки. Спустя некоторое время профессор исчезает, и молодые исследователи отправляются на его поиски. К ним присоединяются трое друзей, один из которых вскоре трагически погибает. Пытаясь выяснить, что с ним произошло, ребята совершают удивительное открытие: внутри пещеры время замедляется. Исследуя эту аномалию, Тейлор натыкается на таинственного человека в скафандре, которого атакует странное существо. Выясняется, что друзья оказались в космическом пространстве, и теперь им предстоит найти способ выбраться из временной петли, чтобы выжить и спасти своего преподавателя.



