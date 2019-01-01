Сторож
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Сторож

Сторож (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.62019, Сторож
Драмы, Триллеры99 мин18+

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Сюжет

Размеренную жизнь сторожа заброшенного санатория нарушает приезд странной пары, которая просит остановиться в одном из номеров. Всем троим есть что скрывать и от чего прятаться в снежной глуши.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сторож»

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