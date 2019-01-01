Сторож (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.62019, Сторож
Драмы, Триллеры99 мин18+
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Сюжет
Размеренную жизнь сторожа заброшенного санатория нарушает приезд странной пары, которая просит остановиться в одном из номеров. Всем троим есть что скрывать и от чего прятаться в снежной глуши.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ПЛРежиссёр
Павел
Лунгин
- ЛААктёр
Лиор
Ашкенази
- Актёр
Марк
Иванир
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- Актриса
Юлия
Пересильд
- ОРАктёр
Омри
Раве
- ШХАктриса
Шира
Хаас
- ГААктриса
Гила
Альмагор
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- ЙРАктёр
Йоав
Ротман
- ЛСАктриса
Лола
С. Фрей
- ПЛСценарист
Павел
Лунгин
- ЕРСценарист
Евгений
Руман
- МШСценарист
Меир
Шалев
- ПЛПродюсер
Павел
Лунгин
- ЕППродюсер
Евгений
Панфилов
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Беркун
- СФХудожник
Сергей
Февралев
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- ЕРМонтажёр
Евгений
Руман
- АПМонтажёр
Андрей
Петров
- ФКОператор
Фред
Келемен
- ЕЧКомпозитор
Екатерина
Чемберджи