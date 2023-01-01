Невидимый мой (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Жена пропавшего ученого уверена, что ее супруг оказался в другом измерении. Холодная драма с Дарьей Екамасовой от режиссера «Амбивалентности» Антона Бильжо.
Шесть лет назад муж Марии, известный ученый-физик, пропал во время одного из экспериментов. С тех пор ей одной приходится воспитывать двух детей, но она не теряет надежды когда-нибудь снова увидеть супруга. Мария уверена, что он переместился в параллельное измерение и еще может оттуда вернуться. Поэтому, когда становится известно, что наукоград, где они живут, скоро ликвидируют, она не спешит уезжать. Кроме того, в жизни Марии появляются двое мужчин — приятель мужа, который очень интересуется его исследованиями, и дальнобойщик Стас, уговаривающий уехать с ним.
Сможет ли Мария расстаться с мечтой о возвращении мужа, расскажет «Невидимый мой» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.
Невидимый мой смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АБРежиссёр
Антон
Бильжо
- Актриса
Дарья
Екамасова
- Актёр
Владимир
Селез�нев
- Актёр
Михаил
Тройник
- СГАктёр
Сергей
Грузинов
- ПРАктриса
Полина
Райкина
- ЮВАктриса
Юлия
Волкова
- МКАктёр
Максим
Колосов
- УФАктриса
Ульяна
Филатова
- Актёр
Олег
Гаркуша
- Актёр
Александр
Адабашьян
- ЕКСценари�ст
Евгений
Керов
- АБСценарист
Антон
Бильжо
- ДКПродюсер
Денис
Ковалевский
- АЖПродюсер
Александра
Жукова
- ЛРХудожница
Любовь
Распопова
- ДГМонтажёр
Дарья
Гладышева
- ВКМонтажёр
Виктор
Корешев
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- ДФОператор
Даниил
Фомичев