Невидимый мой
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Невидимый мой
4.92023, Невидимый мой
Драмы90 мин18+
Дарья Екамасова в загадочной драме о жизни в безымянном наукограде, где исчез ее муж — известный ученый-физик
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Невидимый мой (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Жена пропавшего ученого уверена, что ее супруг оказался в другом измерении. Холодная драма с Дарьей Екамасовой от режиссера «Амбивалентности» Антона Бильжо.

Шесть лет назад муж Марии, известный ученый-физик, пропал во время одного из экспериментов. С тех пор ей одной приходится воспитывать двух детей, но она не теряет надежды когда-нибудь снова увидеть супруга. Мария уверена, что он переместился в параллельное измерение и еще может оттуда вернуться. Поэтому, когда становится известно, что наукоград, где они живут, скоро ликвидируют, она не спешит уезжать. Кроме того, в жизни Марии появляются двое мужчин — приятель мужа, который очень интересуется его исследованиями, и дальнобойщик Стас, уговаривающий уехать с ним.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

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Актёры и съёмочная группа фильма «Невидимый мой»

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