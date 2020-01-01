Псих. Сезон 1. Серия 2
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Псих
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2-я серия
8.42020, Псих. Сезон 1. Серия 2
Драмы18+

Псих (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На первый взгляд Олег — счастливый человек и успешный психотерапевт: за возможность попасть к нему на сеанс клиенты готовы выстраиваться в очередь. Никто из них не подозревает, какая трагедия разворачивается за закрытыми дверьми его дома. Больше года назад бесследно пропала жена Олега, Марина. Все свободное время он проводит в компании алкоголя и антидепрессантов, еле сдерживает приступы агрессии и живет... с секс-куклой.

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Страна
Россия
Жанр
Драмы
Качество
SD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Псих»