Псих (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
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Сюжет
В стильной психологической драме от Федора Бондарчука «Псих» вы познакомитесь с главным героем — успешным психотерапевтом Олегом, который не слезает с антидепрессантов и легких наркотиков, срывается на подчиненных, грубит клиентам и живет с секс-куклой. Смотрите 1 сезон сериала «Псих» на Wink!
Годом ранее востребованный столичный психотерапевт Олег теряет свою жену, после чего начинает вести себя неадекватно. К этому прибавляется и кризис среднего возраста. Один из недовольных пациентов подает на мужчину жалобу, тем самым ставя под угрозу его многолетнюю карьеру.
Сможет ли Олег преодолеть свою травму и найти свою исчезнувшую жену? Справятся ли со своими проблемами остальные герои? Об этом вы узнаете уже в 1 сезоне сериала «Псих». Смотрите его прямо сейчас только на онлайн-сервисе Wink!
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Константин
Богомолов
- Актриса
Елена
Лядова
- Актриса
Роза
Хайруллина
- Актёр
Владимир
Симонов
- Актриса
Евгения
Громова
- Актриса
Марина
Александрова
- Актёр
Игорь
Верник
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Александр
Горчилин
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актриса
Мария
Карпова
- Сценарист
Паулина
Андреева
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- МАХудожница
Маргарита
Аблаева
- ТДХудожница
Татьяна
Долматовская
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- АПМонтажёр
Александр
Пузырёв
- Оператор
Юрий
Никогосов
- Оператор
Николай
Богачёв
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин