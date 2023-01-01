Псих (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

В стильной психологической драме от Федора Бондарчука «Псих» вы познакомитесь с главным героем — успешным психотерапевтом Олегом, который не слезает с антидепрессантов и легких наркотиков, срывается на подчиненных, грубит клиентам и живет с секс-куклой. Смотрите 1 сезон сериала «Псих» на Wink!



Годом ранее востребованный столичный психотерапевт Олег теряет свою жену, после чего начинает вести себя неадекватно. К этому прибавляется и кризис среднего возраста. Один из недовольных пациентов подает на мужчину жалобу, тем самым ставя под угрозу его многолетнюю карьеру.



Сможет ли Олег преодолеть свою травму и найти свою исчезнувшую жену? Справятся ли со своими проблемами остальные герои? Об этом вы узнаете уже в 1 сезоне сериала «Псих». Смотрите его прямо сейчас только на онлайн-сервисе Wink!



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