На первый взгляд Олег — счастливый человек и успешный психотерапевт: за возможность попасть к нему на сеанс клиенты готовы выстраиваться в очередь. Никто из них не подозревает, какая трагедия разворачивается за закрытыми дверьми его дома. Больше года назад бесследно пропала жена Олега, Марина. Все свободное время он проводит в компании алкоголя и антидепрессантов, еле сдерживает приступы агрессии и живет... с секс-куклой.

