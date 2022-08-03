Псих (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
На первый взгляд Олег — счастливый человек и успешный психотерапевт: за возможность попасть к нему на сеанс клиенты готовы выстраиваться в очередь. Никто из них не подозревает, какая трагедия разворачивается за закрытыми дверьми его дома. Больше года назад бесследно пропала жена Олега, Марина. Все свободное время он проводит в компании алкоголя и антидепрессантов, еле сдерживает приступы агрессии и живет... с секс-куклой.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Константин
Богомолов
- Актриса
Елена
Лядова
- Актриса
Роза
Хайруллина
- Актёр
Владимир
Симонов
- Актриса
Евгения
Громова
- Актриса
Марина
Александрова
- Актёр
Игорь
Верник
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Александр
Горчилин
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актриса
Мария
Карпова
- Сценарист
Паулина
Андреева
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- МАХудожница
Маргарита
Аблаева
- ТДХудожница
Татьяна
Долматовская
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- Монтажёр
Анна
Крутий
- АПМонтажёр
Александр
Пузырёв
- Оператор
Юрий
Никогосов
- Оператор
Николай
Богачёв
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин