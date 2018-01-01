Биография

Владимир Пресняков — российский эстрадный певец и музыкант, автор песен, аранжировщик. Обладатель наград «Звуковая дорожка», «Золотой граммофон», World Music Awards. Родился в Свердловске 29 марта 1968 года. Его родители — солисты ансамбля «Самоцветы», Владимир и Елена Пресняковы. Обладая необычным для парня тембром голоса — тенор-альтино, начал выступать в церковном хоре, затем с рок-группой «Круиз», в составе которой исполнил свои первые авторские песни. Параллельно с гастролированием обучался в Свешниковом хоровом училище. Работал в Театре песни Аллы Пугачевой, выступал вместе с ней на «Рождественских встречах». Автор хитов «Зурбаган», «Стюардесса по имени Жанна», «Замок из дождя», «Снег». В кино Владимир Пресняков играл преимущественно эпизодические роли, а дебют состоялся в фильме «Выше радуги». Занимался озвучиванием мультфильмов, участвовал в новогоднем проекте «Старые песни о главном», выпустил 3 DVD с концертными записями и клипами.