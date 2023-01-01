Разговоры с друзьями (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

«Разговоры с друзьями» — сериал, созданный по дебютному роману Салли Руни. Это история о сложных отношениях, дружбе и любви, снятая в минималистичном стиле, который так полюбился зрителям после «Нормальных людей». Смотрите сериал «Разговоры с друзьями» в подписке Амедиатека на сервисе Wink.



Сюжет строится вокруг двух студенток — Франсис и Бобби, чья дружба проходит испытания, когда они сближаются с супружеской парой, писательницей Мелиссой и актером Ником. Франсис и Ник начинают тайный роман, что усложняет и без того непростые отношения между героинями. Каждая из них сталкивается с вопросами самоопределения, эмоциональной близости и личных границ, а также учится понимать, что значит быть искренней с собой и с другими.



Этот сериал — отличный выбор для тех, кто любит честные истории о чувствах и внутренних конфликтах. Он наверняка придется по вкусу поклонникам Салли Руни и ценителям драматических сюжетов.



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