7.72022, Разговоры с друзьями. Сезон 1. Серия 5
Драма, Мелодрама18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Разговоры с друзьями (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+28 мин
Разговоры с друзьями
Сезон 1 Серия 1
- 18+26 мин
Разговоры с друзьями
Сезон 1 Серия 2
- 18+27 мин
Разговоры с друзьями
Сезон 1 Серия 3
- 18+29 мин
Разговоры с друзьями
Сезон 1 Серия 4
- 18+27 мин
Разговоры с друзьями
Сезон 1 Серия 5
- 18+26 мин
Разговоры с друзьями
Сезон 1 Серия 6
- 18+28 мин
Разговоры с друзьями
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Разговоры с друзьями
Сезон 1 Серия 8
- 18+17 мин
Разговоры с друзьями
Сезон 1 Серия 9
- 18+23 мин
Разговоры с друзьями
Сезон 1 Серия 10
- 18+25 мин
Разговоры с друзьями
Сезон 1 Серия 11
- 18+21 мин
Разговоры с друзьями
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Студентка Фрэнсис и её лучшая подруга Бобби заводят отношения с замужней парой, и вскоре в их компании возникают любовные треугольники, рискующие разрушить привычную жизнь Фрэнсис.
СтранаВеликобритания, США, Ирландия
ЖанрДрама, Мелодрама
Время26 мин / 00:26
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЛАРежиссёр
Леонард
Абрахамсон
- ЛУРежиссёр
Лиэнн
Уэлхэм
- ЭОАктриса
Элисон
Оливер
- СЛАктриса
Саша
Лэйн
- ДЭАктёр
Джо
Элвин
- ДКАктриса
Джемайма
Кёрк
- АМАктёр
Алекс
Мерфи
- ТТАктёр
Томми
Тирнан
- ДМАктриса
Джастин
Митчелл
- ТМАктёр
Тайг
Мерфи
- СГАктриса
Солей
Гарнетт
- ККАктриса
Кива
Коберн-Грэй
- JАктриса
Jafaris
- ФОАктёр
Фрэнсис
О’Махони
- РМАктёр
Роберт
Митчелл
- Актриса
Керри
Фокс
- РОАктриса
Рошин
О’Донован
- NRАктриса
Natalie
Radmall-Quirke
- ЭОАктёр
Эммануэль
Окойе
- СМАктриса
Садб
Малин
- COАктриса
Christiane
O'Mahony
- СДАктриса
Сара
Джейн Сеймур
- MMСценарист
Meadhbh
McHugh
- ЭБСценарист
Элис
Бирч
- МОСценарист
Марк
О’Халлоран
- СССценарист
Сьюзэн
Сун Хи Стэнтон
- СРСценарист
Салли
Руни
- ТБПродюсер
Томми
Балфин
- ДИПродюсер
Джини
Иго
- КМПродюсер
Катрин
Маджи
- КМПродюсер
Катрина
Макбрайарти
- ЭНПродюсер
Эмма
Нортон
- ЛАПродюсер
Леонард
Абрахамсон
- ЭГПродюсер
Эд
Гвини
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лоу
- СРПродюсер
Салли
Руни
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ВЗАктриса дубляжа
Виктория
Зайцева
- НКАктёр дубляжа
Никита
Крахмалев
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- АРХудожница
Анна
Рэкард
- БХХудожница
Бриана
Хегарти
- ДГХудожник
Дамир
Габелица
- ЛМХудожница
Лорна
Мари Муган
- СФХудожница
Софи
Филлипс
- ННМонтажёр
Нэйтан
Ньюджент
- СЛМонтажёр
Сара
Луиз Бейтс
- СЛОператор
Сьюзи
Лэвэлл
- БШОператор
Бобби
Шор
- СРКомпозитор
Стивен
Ренникс
- ОСРежиссёр дубляжа
Ольга
Степанова