Разговоры с друзьями (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

«Разговоры с друзьями» — сериал, основанный на романе Салли Руни. Искренняя история о любви, дружбе и поиске себя, снятая в сдержанном стиле.



В центре внимания первого сезона — отношения двух студенток и их неожиданная связь с супружеской парой. 21-летняя Фрэнсис, студентка Тринити-колледжа в Дублине, живет будто во сне, избегая активных действий. Ее жизнь оживляет Бобби, дерзкая и харизматичная подруга. Девушки знакомятся с Мелиссой, успешной писательницей. Бобби мгновенно заводит дружбу с яркой Мелиссой, а Фрэнсис, казалось бы, остается в тени. Но на одной из вечеринок она сближается с Ником, сдержанным мужем Мелиссы. Их случайный поцелуй перерастает в тайный роман, который усложняет не только их жизни, но и отношения между всеми четырьмя героями.



1 сезон исследует тонкости человеческих эмоций и предлагает задуматься о любви, искренности и личных границах. Если вам нравятся вдумчивые истории о сложных связях между людьми, сериал заслуживает вашего внимания. Смотрите сериал «Разговоры с друзьями» в подписке Амедиатека на сервисе Wink.



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