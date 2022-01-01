Разговоры с друзьями. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Разговоры с друзьями
1-й сезон
8-я серия
7.62022, Разговоры с друзьями. Сезон 1. Серия 8
Драма, Мелодрама18+
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Разговоры с друзьями (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Студентка Фрэнсис и её лучшая подруга Бобби заводят отношения с замужней парой, и вскоре в их компании возникают любовные треугольники, рискующие разрушить привычную жизнь Фрэнсис.

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Страна
Великобритания, США, Ирландия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Разговоры с друзьями»