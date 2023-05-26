Мой тигр (фильм, 2022) смотреть онлайн

Семейный фильм о дружбе мальчика и тигренка – с захватывающими приключениями, живописными Гималаями и настоящим тигром. Непальский подросток Балмани недавно потерял мать и оказался в детдоме. Отношения с приютскими ребятами не клеятся, найти общий язык с воспитателями не получается, и Балмани решается на побег. Выбравшись из детдома, он становится свидетелем убийства бенгальской тигрицы браконьерами. Однако ему удается спасти заточенную в клетке дочь убитой. Балмани называет тигренка Мукти и отправляется высоко в горы на поиски легендарного монастыря «Гнездо тигра», где буддийские монахи заботятся о диких животных, а по пятам за отважным подростком следуют браконьеры, мечтающие продать Мукти на черном рынке.

