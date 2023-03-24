Счастливый несчастный случай (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Китайский ремейк корейской комедии об успешной женщине без семьи, которой после смерти приходится переселиться в тело многодетной домохозяйки. Ли Ю-Ран — успешная карьеристка, работающая в адвокатуре. Личная жизнь у нее пока не сложилась, но, кажется, она совсем не переживает из-за этого. Однажды она попадает в автокатастрофу и оказывается в офисе Судьбы. Там ей сообщают, что эта смерть была бюрократической ошибкой, и уже через неделю она сможет вернуться на землю. Но перед этим Ю-Ран предстоит пожить в теле недавно погибшей молодой матери. Отказаться от такого предложения нельзя, и главной героине приходится смириться с непривычной обстановкой — с измотанным работой мужем, ненавидящей ее дочерью и маленьким сыном, который чувствует, что перед ним не настоящая мама. Сможет ли Ю-Ран выдержать такое испытание, поведает фильм «Счастливый несчастный случай» (2017), который можно смотреть онлайн на Wink.
Рейтинг
- ХВРежиссёр
Хо
Ви-Дин
- КЛАктриса
Квай
Луньмэй
- ВЦАктёр
Ван
Цзинчунь
- НОАктриса
Нана
Оуян
- УВАктёр
Уильям
Ван
- ЧКАктёр
Чэнь
Кунь
- СИАктриса
Се
Иншуань
- ХЧСценарист
Ха
Чжичао
- КДСценарист
Ким
Джэ-ён
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- РНАктёр дубляжа
Роман
Никитин
- АЦАктриса дубляжа
Анна
Цветкова
- АРАктёр дубляжа
Арсений
Рогов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова