Китайский ремейк корейской комедии об успешной женщине без семьи, которой после смерти приходится переселиться в тело многодетной домохозяйки. Ли Ю-Ран — успешная карьеристка, работающая в адвокатуре. Личная жизнь у нее пока не сложилась, но, кажется, она совсем не переживает из-за этого. Однажды она попадает в автокатастрофу и оказывается в офисе Судьбы. Там ей сообщают, что эта смерть была бюрократической ошибкой, и уже через неделю она сможет вернуться на землю. Но перед этим Ю-Ран предстоит пожить в теле недавно погибшей молодой матери. Отказаться от такого предложения нельзя, и главной героине приходится смириться с непривычной обстановкой — с измотанным работой мужем, ненавидящей ее дочерью и маленьким сыном, который чувствует, что перед ним не настоящая мама. Сможет ли Ю-Ран выдержать такое испытание, поведает фильм «Счастливый несчастный случай» (2017), который можно смотреть онлайн на Wink.

