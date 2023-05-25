Призрак у озера (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Корейский хоррор о семейной паре, усыновившей мальчика, чувствующего присутствие духа их погибшего сына. Хёну винит себя в смерти своего сына Ханбёля. Прикованный к коляске мальчик утонул в озере, играя со своими сестрами и братом, пока мать спала. Муж Хёну, священник католической церкви, уверен, что его жена сможет искупить грехи, приютив у себя ребенка-сироту. Они решают усыновить Исаака, мальчика с плохим зрением, который, однако, не может прижиться в семье — он уверен, что в его новом доме все еще обитает дух Ханбёля. Хёну цепляется за возможность вновь поговорить с сыном, которого считала погибшим.

