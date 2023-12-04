7.12019, Two Sisters
Ужасы, Драма83 мин18+
Си Мэй поселяется у родной сестры после выписки из психбольницы. Вскоре в доме начинает происходить что-то странное
Призраки: Чужая жизнь (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Психологический хоррор из Малайзии о сестрах, которые пытаются избавиться от призраков прошлого и привидений, обитающих в их семейном доме. Сестры Мэй воссоединяются после долгой разлуки, когда младшую Юэ выписывают из психиатрической клиники и заботу о ней берет на себя старшая Сюэ. Девушки возвращаются в свой заброшенный семейный дом, где когда-то покончила с собой их мать. Юэ начинает видеть призраков и сомневается, не пошатнулось ли вновь ее ментальное здоровье. Но даже Сюэ убеждается, что привидения, о которых говорит младшая сестра, существуют. Возможно, они отступят, когда Мэй раскроют страшную семейную тайну. Чтобы узнать, случится ли это, включайте «Призраки: Чужая жизнь» — фильм 2019 смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джеймс
Ли
- ЭЛАктриса
Эмили
Лим
- ЛМАктриса
Лим
Мэй Фэнь
- УБАктёр
Уилльям
Бу
- ПЧАктриса
Пейдж
Чань
- АЧАктёр
Адери
Чинь
- МЧАктёр
Майк
Чуа
- ДХАктриса
Джойс
Харн
- АХАктриса
Анхелина
Ху
- ВНАктриса
Венис
Нг
- ДТАктриса
Джулианн
Тань
- ДЛСценарист
Джеймс
Ли
- КГПродюсер
Кенни
Ган
- АМПродюсер
Амир
Мухаммад
- ВЗАктриса дубляжа
Виктория
Зайцева
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- НЛКомпозитор
Николас
Лю Дэвис