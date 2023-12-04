Призраки: Чужая жизнь (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Психологический хоррор из Малайзии о сестрах, которые пытаются избавиться от призраков прошлого и привидений, обитающих в их семейном доме. Сестры Мэй воссоединяются после долгой разлуки, когда младшую Юэ выписывают из психиатрической клиники и заботу о ней берет на себя старшая Сюэ. Девушки возвращаются в свой заброшенный семейный дом, где когда-то покончила с собой их мать. Юэ начинает видеть призраков и сомневается, не пошатнулось ли вновь ее ментальное здоровье. Но даже Сюэ убеждается, что привидения, о которых говорит младшая сестра, существуют. Возможно, они отступят, когда Мэй раскроют страшную семейную тайну. Чтобы узнать, случится ли это, включайте «Призраки: Чужая жизнь» — фильм 2019 смотреть онлайн можно на Wink.

