8.42018, Тучка с ручкой
Монсики (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
О сериале
Острова Монсиленда представляют собой воплощения настроений. Здесь есть море Любви, Зловулкан, поляна Грусти, облака Счастья, остров Уныния, пещеры Жадности, где водятся страхи, засасывающее болото Зависти, вечно холодный Пик Зазнайства и безжизненная пустыня Лени. Проблема в том, что острова притягивают Монсиков помимо их воли, — стоит лишь человечкам впасть в соответствующее эмоциональное состояние!
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
- АБРежиссёр
Андрей
Бахурин
- ОМРежиссёр
Олег
Мусин
- АБРежиссёр
Анна
Борисова
- ГВРежиссёр
Галина
Воропай
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- АЛАктёр
Андрей
Лёвин
- Актриса
Юлия
Рудина
- МГАктриса
Марина
Гладкая
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- ММАктриса
Марианна
Мокшина
- ИРАктриса
Инга
Реза
- ДДАктёр
Денис
Душин
- Актёр
Сергей
Мардарь
- ИКСценарист
Инга
Киркиж
- ООСценарист
Олег
Огородник
- АЮСценарист
Анна
Юдина
- НССценарист
Наталия
Степанова
- ИППродюсер
Илья
Попов
- БМПродюсер
Борис
Машковцев
- ЮОПродюсер
Юлия
Осетинская
- ЕФХудожница
Елена
Фирсова
- АСХудожник
Александр
Сикорский
- МКХудожница
Мария
Колесникова
- КТХудожница
Ксения
Трефилова
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- АСМонтажёр
Алексей
Студеникин
- АЯКомпозитор
Алексей
Яковель