Монсики. Серия 24
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Детям
Монсики
1-й сезон
24-я серия
8.42018, Монсики. Серия 24
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Монсики (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Острова Монсиленда представляют собой воплощения настроений. Здесь есть море Любви, Зловулкан, поляна Грусти, облака Счастья, остров Уныния, пещеры Жадности, где водятся страхи, засасывающее болото Зависти, вечно холодный Пик Зазнайства и безжизненная пустыня Лени. Проблема в том, что острова притягивают Монсиков помимо их воли, — стоит лишь человечкам впасть в соответствующее эмоциональное состояние!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Монсики»