Та еще семейка (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Чешская комедия о трех семьях, жены и мужья в которых состоят друг с другом в странных и запутанных отношениях.
Хонза уже какое-то время встречается с Зузаной — он еще не просил у нее руки и сердца, но женщина уже успела от него забеременеть, и сын у них появится совсем скоро. Раньше Хонза был женат на Аделе, и у них родилось двое детей, которые уже стали подростками. У той, в свою очередь, тоже появился новый мужчина Роберт, который воспитывает двух дочерей от прошлого брака с Каткой. В один прекрасный день всем им приходится съехаться в одном доме и разделить между собой обязанности по воспитанию детей.
Смогут ли они ужиться и не поссориться, расскажет комедия «Та еще семейка» — фильм 2022 смотреть онлайн вы сможете на Wink.
Рейтинг
- ПНРежиссёр
Петр
Николаев
- МХАктёр
Мартин
Хофманн
- КСАктриса
Кристина
Сваринска
- ЙЧАктриса
Йитка
Чванчарова
- ЙВАктёр
Йиржи
Выоралек
- АПАктриса
Анна
Поливкова
- ЕГАктриса
Ева
Голубова
- АХАктриса
Амалия
Хамзова
- ТДАктёр
Томаш
Далецкий
- ЯААктёр
Ян
Антонин Вернер
- ССАктёр
Симон
Смелка
- ЛКСценарист
Люси
Конечна
- ПВПродюсер
Павел
Вача
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова