Та еще семейка (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Чешская комедия о трех семьях, жены и мужья в которых состоят друг с другом в странных и запутанных отношениях.



Хонза уже какое-то время встречается с Зузаной — он еще не просил у нее руки и сердца, но женщина уже успела от него забеременеть, и сын у них появится совсем скоро. Раньше Хонза был женат на Аделе, и у них родилось двое детей, которые уже стали подростками. У той, в свою очередь, тоже появился новый мужчина Роберт, который воспитывает двух дочерей от прошлого брака с Каткой. В один прекрасный день всем им приходится съехаться в одном доме и разделить между собой обязанности по воспитанию детей.



Смогут ли они ужиться и не поссориться, расскажет комедия «Та еще семейка».



