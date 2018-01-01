Wink
Фильмы
Та еще семейка
Актёры и съёмочная группа фильма «Та еще семейка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Та еще семейка»

Режиссёры

Петр Николаев

Петр Николаев

Petr Nikolaev
Режиссёр

Актёры

Мартин Хофманн

Мартин Хофманн

Martin Hofmann
АктёрHonza
Кристина Сваринска

Кристина Сваринска

Kristína Svarinská
АктрисаZuzana
Йитка Чванчарова

Йитка Чванчарова

Jitka Cvancarová
АктрисаAdéla
Йиржи Выоралек

Йиржи Выоралек

Jiří Vyorálek
АктёрRobert
Анна Поливкова

Анна Поливкова

Anna Polívková
АктрисаKatka
Ева Голубова

Ева Голубова

Eva Holubová
АктрисаOlga
Амалия Хамзова

Амалия Хамзова

Amalie Hamzova
АктрисаBára (в титрах: Amálie Stella Hamzová)
Томаш Далецкий

Томаш Далецкий

Tomáš Dalecký
АктёрAdam
Ян Антонин Вернер

Ян Антонин Вернер

Jan Antonín Verner
АктёрVilém
Симон Смелка

Симон Смелка

Simon Smelka
АктёрJakub

Сценаристы

Люси Конечна

Люси Конечна

Lucie Konecná
Сценарист

Продюсеры

Павел Вача

Павел Вача

Pavel Vácha
Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Хрусталёв

Михаил Хрусталёв

Актёр дубляжа
Юлия Рудина

Юлия Рудина

Актриса дубляжа
Екатерина Ландо

Екатерина Ландо

Актриса дубляжа
Александр Васильев

Александр Васильев

Актёр дубляжа
Ирина Обрезкова

Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа