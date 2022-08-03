В кольце времени (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
6.62020, Time Loop
Фантастика, Приключения78 мин18+
О фильме
Молодой ученый из Лондона Рики принимает приглашение отца принять участие в научном эксперименте, который проводится в тихой итальянской деревушке. В процессе оказывается, что отец изобрел машину времени, вызывающую интерес и у других сил. Рики вынужден столкнуться с последствиями выбора, который он еще не сделал.
СтранаИталия
ЖанрФантастика, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ССРежиссёр
Сиро
Соррентино
- СГАктёр
Сэм
Гиттинс
- МСАктёр
Мино
Сферра
- ЭПАктриса
Элли
Пуссо
- ЭМАктриса
Элиана
Манвати
- АААктёр
Антонио
Агруста
- МДАктёр
Микеланджело
Джентиле
- ЛПАктёр
Лука
Пискедда
- СССценарист
Сиро
Соррентино
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ССМонтажёр
Сиро
Соррентино
- ЛПОператор
Лука
Пискедда