В кольце времени
Wink
Фильмы
В кольце времени

В кольце времени (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

6.62020, Time Loop
Фантастика, Приключения78 мин18+

О фильме

Молодой ученый из Лондона Рики принимает приглашение отца принять участие в научном эксперименте, который проводится в тихой итальянской деревушке. В процессе оказывается, что отец изобрел машину времени, вызывающую интерес и у других сил. Рики вынужден столкнуться с последствиями выбора, который он еще не сделал.

Страна
Италия
Жанр
Фантастика, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В кольце времени»