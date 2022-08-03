Молодой ученый из Лондона Рики принимает приглашение отца принять участие в научном эксперименте, который проводится в тихой итальянской деревушке. В процессе оказывается, что отец изобрел машину времени, вызывающую интерес и у других сил. Рики вынужден столкнуться с последствиями выбора, который он еще не сделал.

