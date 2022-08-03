15 убийств
Wink
Фильмы
15 убийств
6.72020, 15 Killings
Триллер, Драма83 мин18+

15 убийств (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Норрис — маньяк, осужденный за серию убийств. Но его заключение не будет простым: он стал объектом исследования невролога, которая намерена понять, как работает мышление психопата.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «15 убийств»