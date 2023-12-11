Лунный человек (фильм, 2022) смотреть онлайн

Фантастическая комедия о технике, который затерялся на Луне, пока остатки человеческой цивилизации наблюдают за ним без возможности связаться.



2033 год. К Земле летит огромный астероид, и единственный способ его остановить — взорвать и позволить его осколкам врезаться в поверхность Луны. Однако операция идет не по плану, ракета попадает не туда, ставя под угрозу исследовательский штаб операции, располагающийся на спутнике Земли. Команду срочно эвакуируют, но техник Юэ не слышит сигналов тревоги и остается на базе один. Самый большой осколок астероида все же падает на Землю, вызвав сильное наводнение и подняв в небо облака пыли. Немногие выжившие скрываются в подземных убежищах. Тем временем Юэ остается на Луне с запасами еды, но без надежды на спасение. Он не знает, что кому-то, кроме него, удалось спастись. Однако камеры еще транслируют его быт на Землю, где он становится героем, вселяющим в людей надежду. Вот только с ним никак не могут связаться, а на базе Юэ обнаруживает враждебно настроенного кенгуру.



Как теперь будет выглядеть их жизнь, можно узнать, если смотреть «Лунный человек» — фильм 2022 года онлайн доступен на Wink.

