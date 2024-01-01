Замок дьявола (фильм, 2024) смотреть онлайн

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Студенческая практика оборачивается сущим кошмаром: фильм «Замок дьявола» уже доступен на Wink. Тайский хоррор, который перенесет вас в мир мистики и леденящего страха.



Пятеро студентов по задани�ю профессора оказываются в старом особняке, окутанном загадочными тайнами и мрачными легендами. Никто из молодых людей не желает задерживаться здесь, однако им придется пройти практику и взять интервью у хозяйки дома, заключившей сделку с дьяволом. В назначенный час женщина появляется перед гостями, демонстрируя свою зловещую силу, которая только усиливается от страха студентов. Для выживания им придется раскрыть все тайны особняка и найти способ разрушить колдовские чары.



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