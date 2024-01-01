Замок дьявола (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Студенческая практика оборачивается сущим кошмаром: фильм «Замок дьявола» уже доступен на Wink. Тайский хоррор, который перенесет вас в мир мистики и леденящего страха.
Пятеро студентов по задани�ю профессора оказываются в старом особняке, окутанном загадочными тайнами и мрачными легендами. Никто из молодых людей не желает задерживаться здесь, однако им придется пройти практику и взять интервью у хозяйки дома, заключившей сделку с дьяволом. В назначенный час женщина появляется перед гостями, демонстрируя свою зловещую силу, которая только усиливается от страха студентов. Для выживания им придется раскрыть все тайны особняка и найти способ разрушить колдовские чары.
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Информация
Рейтинг
- ААРежиссёр
Артистая
Арриявонгса
- ТАРежиссёр
Тхиракхахатхеп
Арриявонгса
- АСАктриса
Анчали
Сайсунторн
- ЯДАктёр
Ятупорн
Дангурай
- ЛПАктриса
Латкамон
Пинройкирати
- СТАктриса
Саданан
Тхипчан
- ААСценарист
Артистая
Арриявонгса
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- ДРАктёр дубляжа
Даниил
Рагин
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- ПААктриса дубляжа
Полина
Авдеенко
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ЕЭРежиссёр дубляжа
Екатерина
Энтелис
- СКПереводчик
Саша
Кучина