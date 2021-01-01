Призрак монахини из Борли (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
1937 год. В надежде обрести душевный покой и наладить свою жизнь викарий Лайонел Фойстер и его жена переезжают в деревушку Борли в графстве Эссекс. Однако их мечтам не суждено сбыться – в доме, где поселились священнослужители, творится какая-то чертовщина. Пару донимают пугающий призрак монахини, зловещие звуки и страшные видения. Сумеет ли знаменитый исследователь паранормального Гарри Прайс разобраться в происходящем?
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыУжасы, Драмы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
3.6 IMDb
- СМРежиссёр
Стивен
М. Смит
- ТВАктёр
Тоби
Винн-Дэвис
- ДСАктёр
Джулиан
Сэндс
- КБАктёр
Колин
Бэйкер
- КЭАктёр
Кристофер
Эллисон
- ТУАктриса
Тойа
Уиллкокс
- РПАктёр
Рис
Путинас
- ЛКАктриса
Лейла
Котори
- ЛУАктриса
Луиза
Уоррен
- РХАктёр
Ричард
Харфст
- ЛХАктёр
Ли
Хэнкок
- СМСценарист
Стивен
М. Смит
- СМПродюсер
Стивен
М. Смит
- ЛУПродюсер
Луиза
Уоррен
- ГХПродюсер
Ганс
Хернке
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- СММонтажёр
Стивен
М. Смит