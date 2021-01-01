Призрак монахини из Борли
Wink
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Призрак монахини из Борли
6.02021, The Ghosts of Borley Rectory
Ужасы, Триллеры80 мин18+

Призрак монахини из Борли (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1937 год. В надежде обрести душевный покой и наладить свою жизнь викарий Лайонел Фойстер и его жена переезжают в деревушку Борли в графстве Эссекс. Однако их мечтам не суждено сбыться – в доме, где поселились священнослужители, творится какая-то чертовщина. Пару донимают пугающий призрак монахини, зловещие звуки и страшные видения. Сумеет ли знаменитый исследователь паранормального Гарри Прайс разобраться в происходящем?

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Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Призрак монахини из Борли»

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