Призрак монахини из Борли (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1937 год. В надежде обрести душевный покой и наладить свою жизнь викарий Лайонел Фойстер и его жена переезжают в деревушку Борли в графстве Эссекс. Однако их мечтам не суждено сбыться – в доме, где поселились священнослужители, творится какая-то чертовщина. Пару донимают пугающий призрак монахини, зловещие звуки и страшные видения. Сумеет ли знаменитый исследователь паранормального Гарри Прайс разобраться в происходящем?



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