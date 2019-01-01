Шкатулка дьявола
Wink
Фильмы
Шкатулка дьявола
7.42019, The Jack in the Box
Ужасы83 мин18+

Шкатулка дьявола (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Американский историк приезжает в британскую глубинку, чтобы поработать куратором музея, где случайно находит и открывает древнюю шкатулку.

Шкатулка дьявола смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шкатулка дьявола»

Всё