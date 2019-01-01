Шкатулка дьявола (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Американский историк приезжает в британскую глубинку, чтобы поработать куратором музея, где случайно находит и открывает древнюю шкатулку.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыУжасы
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ИТАктёр
Итан
Тейлор
- РНАктёр
Роберт
Нэйрн
- ЛКАктриса
Люси-Джейн
Куинлэн
- ФРАктёр
Филип
Риду
- ДГАктриса
Дэрри
Гарднер
- ЧЭАктёр
Чарльз
Эбомели
- СБАктёр
Саймон
Бальфур
- МБАктёр
Марк
Бром
- ТКАктёр
Том
Картер
- ВКАктёр
Винни
Кларк
- ДФПродюсер
Джофф
Фаулер
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- Актриса дубляжа
Анастасия
Фомичёва
- ДРХудожница
Делла
Роулингс
- КБОператор
Кэмерон
Брайсон