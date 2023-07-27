Ироничный триллер с Кирси Клемонс и Алексом Вулфом о ведущей подкаста, которая берется за расследование пропажи молодого блогера, но сама становится подозреваемой. Сюзи — энергичная студентка, уверенная в своей способности распутывать самые сложные криминальные дела. Она ведет не особо популярный подкаст, в котором пытается раскапывать случаи, на которые следователи уже давно махнули рукой. Девушка проходит стажировку в местном отделении полиции, а в остальное время работает в ресторане фастфуда, чтобы у нее были деньги на уход за больной матерью. Однажды в округе пропадает видеоблогер Джесси, и полиция понятия не имеет, где его искать. Сюзи с радостью берется за дело и неожиданно быстро достигает успеха. Таким образом она надеется получить признание, о котором так долго мечтала. Но может ли Сюзи сама быть причастна к преступлению — узнаете, когда будете смотреть фильм 2022 года «Убийственный подкаст» онлайн в видеосервисе Wink.

