Фильмы
Пришелец из Сказки
Актёры и съёмочная группа фильма «Пришелец из Сказки»

Режиссёры

Томаш Шафраньски

Tomasz Szafranski
Режиссёр

Актёры

Мацей Маковски

Maciej Makowski
АктёрEddie
Шимон Радзимерски

Szymon Radzimierski
АктёрFranek
Вероника Качмарчик

Weronika Kaczmarczyk
АктёрIzka
Камила Буяльска

Kamila Bujalska
АктрисаViola
Алиция Домбровска

Alicja Dabrowska
АктрисаKlaudia
Николай Грабовски

Nikolaj Grabowski
АктёрSzaucer
Лукаш Матецки

Lukasz Matecki
АктёрRyszard
Пётр Януш

Piotr Janusz
АктёрBonzo
Пётр Казимерчик

Piotr Kazimierczyk
АктёрOrian - The Head Hunter
Януш Анджеевски

Janusz Andrzejewski
АктёрLewicki

Сценаристы

Томаш Шафраньски

Tomasz Szafranski
Сценарист

Продюсеры

Марчин Ксобеч

Marcin Ksobiech
Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Ушаков

Актёр дубляжа
Татьяна Литвинова

Актриса дубляжа
Юлия Рудина

Актриса дубляжа
Ольга Федорова

Актриса дубляжа
Борис Хасанов

Актёр дубляжа

Операторы

Михал Грабовски

Michal Grabowski
Оператор