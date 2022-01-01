Золотой конвой (фильм, 2022) смотреть онлайн

Основанный на реальных событиях военный триллер о спасении норвежского золотого запаса от немецких захватчиков.



Вторая мировая война. Фредрик Хаслунд — ничем не примечательный секретарь, которому доверяет начальство. Именно это доверие делает Фредрика идеальным кандидатом для важнейшей миссии — переправить золотой резерв Норвегии на британский корабль до того, как придут немецкие войска. Щепетильность Хаслунда раздражает майора Бьорна Суна, отвечающего за военное сопровождение экспедиции, но им придется найти общий язык. К импровизированному конвою также присоединяется Нини, сестра Фредрика и ветеран Гражданской войны в Испании. На их плечи ложится практически непосильная задача, но именно от нее зависит будущее страны.



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