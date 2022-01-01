Золотой конвой (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Основанный на реальных событиях военный триллер о спасении норвежского золотого запаса от немецких захватчиков.
Вторая мировая война. Фредрик Хаслунд — ничем не примечательный секретарь, которому доверяет начальство. Именно это доверие делает Фредрика идеальным кандидатом для важнейшей миссии — переправить золотой резерв Норвегии на британский корабль до того, как придут немецкие войска. Щепетильность Хаслунда раздражает майора Бьорна Суна, отвечающего за военное сопровождение экспедиции, но им придется найти общий язык. К импровизированному конвою также присоединяется Нини, сестра Фредрика и ветеран Гражданской войны в Испании. На их плечи ложится практически непосильная задача, но именно от нее зависит будущее страны.
С чем им придется столкнуться на пути к союзникам, расскажет «Золотой конвой» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
Золотой конвой смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ХБРежиссёр
Халлвард
Брейн
- ЙЭАктёр
Йон
Эйгарден
- ТХАктёр
Торбьорн
Харр
- СНАктёр
Свен
Нордин
- ЛБАктёр
Ларс
Берге
- Актёр
Анатоль
Таубман
- ИЭАктриса
Ида
Элиз Брош
- АБАктёр
Аксель
Боюм
- ГБАктёр
Гар
Б. Эйдсвольд
- ККАктёр
Карин
Клоуман
- МСАктёр
Мортен
Свартвейт
- ЁССценарист
Ёрген
Сторм Розенберг
- ЛЛСценарист
Лассе
Линдтнер
- ЧОПродюсер
Четиль
Омберг
- ЁСПродюсер
Ёрген
Сторм Розенберг
- БФПродюсер
Бьорн
Фьерестад
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- НКАктёр дубляжа
Никита
Крахмалев
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- КВКомпозитор
Кристин
Вайб