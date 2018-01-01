Дебошир
Wink
Фильмы
Дебошир
7.72018, The Brawler
Драмы, Мелодрамы90 мин18+
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Дебошир (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Легендарный боксер Чак Уэпнер начинал с самых низов и однажды оказался на одном ринге с самим Мухаммедом Али. Его невероятная жизнь состояла из американских горок: череды крутых взлетов и жестоких падений. Он поднимался из грязи, чтобы побеждать на ринге, а потом снова падал в нее отдавшись во власть выпивки. Бокс, женщины, победы и поражения в истории легенды.

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дебошир»

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