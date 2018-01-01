Дебошир (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Легендарный боксер Чак Уэпнер начинал с самых низов и однажды оказался на одном ринге с самим Мухаммедом Али. Его невероятная жизнь состояла из американских горок: череды крутых взлетов и жестоких падений. Он поднимался из грязи, чтобы побеждать на ринге, а потом снова падал в нее отдавшись во власть выпивки. Бокс, женщины, победы и поражения в истории легенды.



Дебошир смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.