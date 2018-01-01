Дебошир (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Легендарный боксер Чак Уэпнер начинал с самых низов и однажды оказался на одном ринге с самим Мухаммедом Али. Его невероятная жизнь состояла из американских горок: череды крутых взлетов и жестоких падений. Он поднимался из грязи, чтобы побеждать на ринге, а потом снова падал в нее отдавшись во власть выпивки. Бокс, женщины, победы и поражения в истории легенды.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Криминал, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ККРежиссёр
Кен
Кушнер
- ЗМАктёр
Зак
Макгоуэн
- ЭСАктриса
Эми
Смарт
- Актёр
Джо
Пантольяно
- ТМАктриса
Тэрин
Мэннинг
- ДДАктёр
Джейсон
Джеймс Рихтер
- ЭМАктёр
Энтони
Мангано
- РКАктёр
Роберт
Клохесси
- АЛАктёр
Артур
Л. Бернштейн
- ДДАктёр
Джозеф
Д’Онофрио
- ДРАктёр
Джозеф
Р. Ганнасколи
- ККСценарист
Кен
Кушнер
- АЛПродюсер
Артур
Л. Бернштейн
- АФПродюсер
Адам
Фалькоф
- ДГПродюсер
Дэниэл
Гродник
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ПРОператор
Пржемыслав
Реут