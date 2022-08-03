Морские паразиты
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Морские паразиты

Морские паразиты (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

7.52019, Sea Fever
Ужасы, Фантастика93 мин18+

О фильме

Ирландия. Студентка Шеворн - настоящий интроверт. Девушка изучает морскую биологию, и ей интереснее смотреть в микроскоп, чем общаться с сокурсниками. Она отправляется проходить практику на небольшом рыболовецком судне, что сулит новые впечатления и богатый материал для научных исследований, хотя команда и не в восторге от пассажирки, так как еe рыжие волосы являются плохой приметой.

Страна
США, Ирландия, Бельгия, Великобритания, Швеция
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Морские паразиты»