Морские паразиты (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
7.52019, Sea Fever
Ужасы, Фантастика93 мин18+
О фильме
Ирландия. Студентка Шеворн - настоящий интроверт. Девушка изучает морскую биологию, и ей интереснее смотреть в микроскоп, чем общаться с сокурсниками. Она отправляется проходить практику на небольшом рыболовецком судне, что сулит новые впечатления и богатый материал для научных исследований, хотя команда и не в восторге от пассажирки, так как еe рыжие волосы являются плохой приметой.
СтранаСША, Ирландия, Бельгия, Великобритания, Швеция
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- НХРежиссёр
Ниса
Хардиман
- Актриса
Гермиона
Корфилд
- ДМАктёр
Даг
Малмберг
- ДХАктёр
Джек
Хикки
- ОФАктриса
Олуэн
Фуэре
- Актёр
Дюгрей
Скотт
- Актриса
Конни
Нильсен
- АЭАктёр
Ардалан
Эсмаили
- ЭБАктёр
Эли
Буаказе
- НХСценарист
Ниса
Хардиман
- Продюсер
Шакед
Беренсон
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова