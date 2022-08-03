Морские паразиты (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Ирландия. Студентка Шеворн - настоящий интроверт. Девушка изучает морскую биологию, и ей интереснее смотреть в микроскоп, чем общаться с сокурсниками. Она отправляется проходить практику на небольшом рыболовецком судне, что сулит новые впечатления и богатый материал для научных исследований, хотя команда и не в восторге от пассажирки, так как еe рыжие волосы являются плохой приметой.

