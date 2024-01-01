Тот, кто смотрит
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Тот, кто смотрит
6.72024, Stranger in the Woods
Триллеры79 мин18+

Тот, кто смотрит (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Трагедия приводит группу друзей в небольшой лесной дом, хозяин которого может оказаться жестоким убийцей. Независимый триллер о личных травмах.

После смерти жениха Оливия чуть не тонет в ванной, где она оказалась со вскрытыми венами. Близкие подозревают, что это была попытка самоубийства, хотя Оливия утверждает, что на нее напали. Вместе с приятелями она отправляется на тихий отдых, который они планируют провести в маленьком домике у озера. Он принадлежит Клэйтону, брату одного из друзей Оливии. Клэйтон — нелюдимый консерватор с целым арсеналом оружия дома. На стенах у него висят чучела животных, и он сразу высказывает недовольство по поводу пса Оливии, которого она взяла с собой. Когда собака исчезает, компания начинает подозревать, что в этом замешан Клэйтон.

Действительно ли Оливия в опасности или это просто тревога, узнаете из триллера «Тот, кто смотрит» 2024 года — фильм смотреть онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тот, кто смотрит»

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