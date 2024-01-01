Тот, кто смотрит (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Трагедия приводит группу друзей в небольшой лесной дом, хозяин которого может оказаться жестоким убийцей. Независимый триллер о личных травмах.
После смерти жениха Оливия чуть не т�онет в ванной, где она оказалась со вскрытыми венами. Близкие подозревают, что это была попытка самоубийства, хотя Оливия утверждает, что на нее напали. Вместе с приятелями она отправляется на тихий отдых, который они планируют провести в маленьком домике у озера. Он принадлежит Клэйтону, брату одного из друзей Оливии. Клэйтон — нелюдимый консерватор с целым арсеналом оружия дома. На стенах у него висят чучела животных, и он сразу высказывает недовольство по поводу пса Оливии, которого она взяла с собой. Когда собака исчезает, компания начинает подозревать, что в этом замешан Клэйтон.
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Информация
Рейтинг
- АНРежиссёр
Адам
Ньюачек
- ХКАктриса
Холли
Кенни
- ББАктёр
Брендин
Браун
- ПНАктриса
Пэрис
Николь
- РААктёр
Радек
Антчак
- ТСАктёр
Тедди
Спенсер
- ДСАктёр
Девон
Стюарт
- ХКСценарист
Холли
Кенни
- КНПродюсер
Кайл
Ньюачек
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ВЗАктриса дубляжа
Виктория
Зайцева
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- АНМонтажё�р
Адам
Ньюачек
- КНМонтажёр
Кайл
Ньюачек
- ДВКомпозитор
Дэнни
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