Тот, кто смотрит (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Трагедия приводит группу друзей в небольшой лесной дом, хозяин которого может оказаться жестоким убийцей. Независимый триллер о личных травмах.



После смерти жениха Оливия чуть не т�онет в ванной, где она оказалась со вскрытыми венами. Близкие подозревают, что это была попытка самоубийства, хотя Оливия утверждает, что на нее напали. Вместе с приятелями она отправляется на тихий отдых, который они планируют провести в маленьком домике у озера. Он принадлежит Клэйтону, брату одного из друзей Оливии. Клэйтон — нелюдимый консерватор с целым арсеналом оружия дома. На стенах у него висят чучела животных, и он сразу высказывает недовольство по поводу пса Оливии, которого она взяла с собой. Когда собака исчезает, компания начинает подозревать, что в этом замешан Клэйтон.



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