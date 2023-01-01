Разбой (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальная драма о жестокой банде грабителей, которые собираются на свое последнее, самое дерзкое дело. В городе происходит череда наглых ограблений инкассаторских машин. Преступники привлекают к себе все больше и больше внимания полиции. К делу постоянно подключаются новые сотрудники, но банда все время ускользает от правосудия. Однако ее члены понимают, что так долго продолжаться не может, и решают организовать самое сложное дело, после которого у них останется достаточно средств, чтобы уехать подальше и залечь на дно. Полиция узнает об этом и начинает слежку за подозреваемыми. Вскоре в городе развернется настоящее противостояние.



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