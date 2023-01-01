Разбой (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Криминальная драма о жестокой банде грабителей, которые собираются на свое последнее, самое дерзкое дело. В городе происходит череда наглых ограблений инкассаторских машин. Преступники привлекают к себе все больше и больше внимания полиции. К делу постоянно подключаются новые сотрудники, но банда все время ускользает от правосудия. Однако ее члены понимают, что так долго продолжаться не может, и решают организовать самое сложное дело, после которого у них останется достаточно средств, чтобы уехать подальше и залечь на дно. Полиция узнает об этом и начинает слежку за подозреваемыми. Вскоре в городе развернется настоящее противостояние.
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Информация
СтранаРоссия, Кыргызстан
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Криминал
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АИРежиссёр
Азамат
Исмаилов
- АОАктёр
Атай
Омурбеков
- АБАктёр
Адыл
Болорбек уулу
- ЖКАктёр
Жылдызбек
Касейинов
- ББАктёр
Бек
Бостонбаев
- УААктёр
Учкун
Абсаламов
- АОАктёр
Азамат
Омурзаков
- АТАктёр
Адилет
Толобек уулу
- ЭРАктёр
Эрбол
Русланов
- ТААктриса
Таалайкан
Абазова
- АИПродюсер
Азамат
Исмаилов
- НКПродюсер
Намазбек
Кербендер уулу
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- ИВАктёр дубляжа
Иван
Вальберг
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- АТХудожник
Алмаз
Темирхан уулу
- ЗИОператор
Заир
Исаков