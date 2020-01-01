Бугимен. Царство мертвых (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Отец с дочерью переезжают в новый дом, и девочка пропадает в странном шкафу, для которого требуется обряд экзорцизма. Захватывающий южнокорейский хоррор с Ха Джону из фильма «Служанка».
После того, как жена архитектора Санвона погибла в автокатастрофе, мужчина с головой ушел в работу. У него осталась дочурка Иной, которая после пережитого потрясения замкнулась в себе. Чтобы привести девочку в чувства, по совету врача отец увозит ее за город, где они селятся в большом старом доме. Неожиданно Иной пропадает. Санвон пытается обратиться за помощью к полиции, но от служителей закона нет никакого прока. Тут безутешный отец знакомится с экзорцистом, который обещает ему помочь вернуть Иной из таинственного шкафа, что стоит в доме и вот уже много лет забирает детей.
Получится ли у Санвона вызволить дочь из зловещего шкафа, расскажет фильм «Бугимен. Царство мертвых» 2020 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыУжасы
Рейтинг
- КГРежиссёр
Ким
Гван-бин
- ХДАктёр
Ха
Джон-у
- КНАктёр
Ким
Нам-гиль
- ХЮАктриса
Хо
Юль
- КЩАктриса
Ким
Щи-а
- ПСАктёр
Пак
Сон-ун
- ПЧАктриса
Пак
Чи-а
- ЩХАктриса
Щин
Хён-бин
- КСАктриса
Ким
Су-джин
- КМАктриса
Ким
Ми-хва
- КЩАктёр
Кан
Щин-чхоль
- КГСценарист
Ким
Гван-бин
- КССценарист
Квон
Сон-хви
- ЮДПродюсер
Юн
Джон-бин
- КМПродюсер
Кан
Мён-чхан
- ХДПродюсер
Ха
Джон-у
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ЧГХудожница
Чхэ
Гён-хва
- ЮЧХудожник
Ю
Чхон
- КСМонтажёр
Ким
Сан-бом
- ЧЧОператор
Чхве
Чхан-мин
- ЧЁКомпозитор
Чо
Ён-ук