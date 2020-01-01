Бугимен. Царство мертвых
Wink
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Бугимен. Царство мертвых
8.12020, Keullojet
Ужасы93 мин18+
После смерти жены архитектор вместе с дочерью переезжает в загородный дом, где девочка вскоре исчезает
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Бугимен. Царство мертвых (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Отец с дочерью переезжают в новый дом, и девочка пропадает в странном шкафу, для которого требуется обряд экзорцизма. Захватывающий южнокорейский хоррор с Ха Джону из фильма «Служанка».

После того, как жена архитектора Санвона погибла в автокатастрофе, мужчина с головой ушел в работу. У него осталась дочурка Иной, которая после пережитого потрясения замкнулась в себе. Чтобы привести девочку в чувства, по совету врача отец увозит ее за город, где они селятся в большом старом доме. Неожиданно Иной пропадает. Санвон пытается обратиться за помощью к полиции, но от служителей закона нет никакого прока. Тут безутешный отец знакомится с экзорцистом, который обещает ему помочь вернуть Иной из таинственного шкафа, что стоит в доме и вот уже много лет забирает детей.

Получится ли у Санвона вызволить дочь из зловещего шкафа, расскажет фильм «Бугимен. Царство мертвых» 2020 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бугимен. Царство мертвых»

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