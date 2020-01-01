Бугимен. Царство мертвых (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Отец с дочерью переезжают в новый дом, и девочка пропадает в странном шкафу, для которого требуется обряд экзорцизма. Захватывающий южнокорейский хоррор с Ха Джону из фильма «Служанка».



После того, как жена архитектора Санвона погибла в автокатастрофе, мужчина с головой ушел в работу. У него осталась дочурка Иной, которая после пережитого потрясения замкнулась в себе. Чтобы привести девочку в чувства, по совету врача отец увозит ее за город, где они селятся в большом старом доме. Неожиданно Иной пропадает. Санвон пытается обратиться за помощью к полиции, но от служителей закона нет никакого прока. Тут безутешный отец знакомится с экзорцистом, который обещает ему помочь вернуть Иной из таинственного шкафа, что стоит в доме и вот уже много лет забирает детей.



Получится ли у Санвона вызволить дочь из зловещего шкафа, расскажет фильм «Бугимен. Царство мертвых» 2020 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



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