Домовята: Навстречу приключениям (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Волшебная немецкая сказка «Домовята: Навстречу приключениям» рассказывает о последних представителях маленького народа, любящего беспорядок, которые покидают привычный дом в поисках нового пристанища.
Когда-то маленькие домовята жили повсюду. Но в мире, где все больше ценится чистота и порядок, им, кажется, нет места, ведь сильнее всего эти крохотные существа обожают бардак. Вот и последнему племени домовят вскоре придется покидать обжитый дом в старом продуктовом магазине, который превратился в стерильную тюрьму.
Их ждет опасный путь через большой и малознакомый мир, отправиться в который приглашают «Домовята: Навстречу приключениям» — мультфильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.
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СтранаГермания, Люксембург
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
- АСРежиссёр
Али
Самади Ахади
- МДРежиссёр
Маркус
Дитрих
- РСАктриса
Роксана
Самади
- ММАктёр
Марсель
Манн
- АСАктёр
Али
Самади Ахади
- УОАктёр
Уве
Оксенкнехт
- КУАктриса
Кристина
Урспрух
- ШКАктёр
Штефан
Курт
- МЗАктриса
Марианна
Зёгебрехт
- АЮАктёр
Андре
Юнг
- МЛАктёр
Марко
Лоренцини
- ПХАктёр
Патрик
Хаштерт
- ХВПродюсер
Хельмут
Вебер
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- УСХудожница
Ули
Симон
- АММонтажёр
Андреас
Менн
- МНОператор
Матиас
Нойманн