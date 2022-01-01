Домовята: Навстречу приключениям (фильм, 2022) смотреть онлайн

Волшебная немецкая сказка «Домовята: Навстречу приключениям» рассказывает о последних представителях маленького народа, любящего беспорядок, которые покидают привычный дом в поисках нового пристанища.



Когда-то маленькие домовята жили повсюду. Но в мире, где все больше ценится чистота и порядок, им, кажется, нет места, ведь сильнее всего эти крохотные существа обожают бардак. Вот и последнему племени домовят вскоре придется покидать обжитый дом в старом продуктовом магазине, который превратился в стерильную тюрьму.



Их ждет опасный путь через большой и малознакомый мир, отправиться в который приглашают «Домовята: Навстречу приключениям» — мультфильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.



Домовята: Навстречу приключениям смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.