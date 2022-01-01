Домовята: Навстречу приключениям
Wink
Детям
Домовята: Навстречу приключениям
8.82022, Die Mucklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen
Комедия, Приключения80 мин6+
Маленькие любители беспорядка ищут новый дом. Волшебная сказка из Германии
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Домовята: Навстречу приключениям (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Волшебная немецкая сказка «Домовята: Навстречу приключениям» рассказывает о последних представителях маленького народа, любящего беспорядок, которые покидают привычный дом в поисках нового пристанища.

Когда-то маленькие домовята жили повсюду. Но в мире, где все больше ценится чистота и порядок, им, кажется, нет места, ведь сильнее всего эти крохотные существа обожают бардак. Вот и последнему племени домовят вскоре придется покидать обжитый дом в старом продуктовом магазине, который превратился в стерильную тюрьму.

Их ждет опасный путь через большой и малознакомый мир, отправиться в который приглашают «Домовята: Навстречу приключениям» — мультфильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Страна
Германия, Люксембург
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Домовята: Навстречу приключениям»