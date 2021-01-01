Путешествие на Запад: Поединок веры (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фэнтезийный китайский эпик о Царе Обезьян, который спасает смертных людей из плена злобной колдуньи. Жителей деревни Цин Я магическим образом унесло в опасный мир в облаках, где им приходится страдать на потеху местным богам под надзором гигантских драконов. Во главе сил зла стоит Лю Ли, могущественная колдунья, способная призывать гигантских каменных демонов, крушащих целые города. Царь Обезьян, стремясь помочь пленникам, прибывает в этот странный мир и открывает для них портал. Но, узнав об этом, Лю Ли отправляет за ним сурового воина Ян Цзяня. Станет ли он подчиняться приказам злодейки или объединится с Царем Обезьян, расскажет фильм «Путешествие на Запад: Поединок веры» (2021) — смотреть его можно онлайн на Wink.



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