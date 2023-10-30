Котики (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Вдохновляющий документальный фильм о мужчинах самых разных профессий и их любимых питомцах из семейства кошачьих. Противостоять обаянию милых котиков почти невозможно. Не сумели это сделать и герои этого фильма, которые теперь не могут представить жизнь без своих верных и пушистых друзей. Зритель познакомится с девятью мужчинами, которые не стесняются признаться в любви к своим котам. Среди них — Нэйтан, актер и инфлюенсер, у которого сразу четыре кота. Программист Джефф готов терпеть самые возмутительные капризы своего любимца. Бездомный из Нью-Йорка Джефф пытается ухаживать за Счастливчиком накануне пандемии коронавируса. Кот Флейм живет на пожарной станции, а мейн-кун Тудлс достался кинокаскадеру Райану. Погрузиться в истории этих и других кошачьих, а также их людей можно, если фильм «Котики» 2022 года смотреть онлайн на Wink.

