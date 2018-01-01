Грэйс и Джо. История любви (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Гавайи 20-х годов пропитаны сладким запахом тропических фруктов и страшной эпидемией вокруг райского острова. Джо — сирота из бедной семьи эмигрантов, над которым берет опеку местный доктор после смерти его родителей. Док лечит больных, а мальчик служит ему шустрым помощником, доставляя лека�рства в дома. Однажды во время очередной поездки Джо встречает Грэйс и мгновенно влюбляется в неe. Она — дочь богатого плантатора, и отец не допустит того, чтобы Грэйс встречалась с бедняком. Но Джо не намерен отступать, он докажет отцу Грэйс, что достоин его дочери… Любовь стоит того, чтобы за нее бороться!



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