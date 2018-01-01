Грэйс и Джо. История любви (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.82018, Running for Grace
Мелодрамы106 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Гавайи 20-х годов пропитаны сладким запахом тропических фруктов и страшной эпидемией вокруг райского острова. Джо — сирота из бедной семьи эмигрантов, над которым берет опеку местный доктор после смерти его родителей. Док лечит больных, а мальчик служит ему шустрым помощником, доставляя лека�рства в дома. Однажды во время очередной поездки Джо встречает Грэйс и мгновенно влюбляется в неe. Она — дочь богатого плантатора, и отец не допустит того, чтобы Грэйс встречалась с бедняком. Но Джо не намерен отступать, он докажет отцу Грэйс, что достоин его дочери… Любовь стоит того, чтобы за нее бороться!
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДЛРежиссёр
Дэвид
Л. Каннингэм
- ДКАктёр
Джеймс
Кэвизел
- МДАктёр
Мэтт
Диллон
- РПАктёр
Райан
Поттер
- ДМАктриса
Джульетт
Миллс
- НБАктёр
Ник
Борэйни
- Актёр
Стелио
Саванте
- ПДАктриса
Пейтон
Дилвег
- ОРАктриса
Оливия
Ричи
- ДСАктёр
Дэнн
Секи
- ДХАктёр
Дерек
Холл
- ДЛСценарист
Дэвид
Л. Каннингэм
- ДЛПродюсер
Дэвид
Л. Каннингэм
- ЭЛПродюсер
Эдвин
Л. Маршалл
- ДАПродюсер
Джоэль
Андьяль
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЭККомпозитор
Элиа
Кмирал