Грэйс и Джо. История любви
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Грэйс и Джо. История любви

Грэйс и Джо. История любви (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.82018, Running for Grace
Мелодрамы106 мин12+
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Сюжет

Гавайи 20-х годов пропитаны сладким запахом тропических фруктов и страшной эпидемией вокруг райского острова. Джо — сирота из бедной семьи эмигрантов, над которым берет опеку местный доктор после смерти его родителей. Док лечит больных, а мальчик служит ему шустрым помощником, доставляя лекарства в дома. Однажды во время очередной поездки Джо встречает Грэйс и мгновенно влюбляется в неe. Она — дочь богатого плантатора, и отец не допустит того, чтобы Грэйс встречалась с бедняком. Но Джо не намерен отступать, он докажет отцу Грэйс, что достоин его дочери… Любовь стоит того, чтобы за нее бороться!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Грэйс и Джо. История любви»

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