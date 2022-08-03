Вор по прозвищу Пушкин подрабатывает на Дворцовой площади. Он фотографируется с гостями города в образе «Солнца русской поэзии», довольные туристы получают фото, а «Пушкин» — содержимое их карманов. Но однажды все идет не так: воришку ловит полиция, и теперь ему грозит приличный срок. Неожиданное спасение приходит из мира шоу-бизнеса — оказывается, карманник как две капли воды похож на исполнителя главной роли в масштабном русско-французском фильме о жизни Александра Сергеевича. Актер получает травму и продюсерам срочно нужна замена! Так, бывший воришка попадает в удивительный мир кино, полный интриг, бутафории и служебных романов.

