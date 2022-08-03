Пушкин (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
8.52016, Пушкин. Сезон 1. Серия 10
Комедия, Криминал18+
Сезоны и серии
- 18+25 мин
Пушкин
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+25 мин
Пушкин
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+25 мин
Пушкин
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+25 мин
Пушкин
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+25 мин
Пушкин
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+25 мин
Пушкин
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+26 мин
Пушкин
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+26 мин
Пушкин
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+26 мин
Пушкин
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+25 мин
Пушкин
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+25 мин
Пушкин
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+27 мин
Пушкин
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Вор по прозвищу Пушкин подрабатывает на Дворцовой площади. Он фотографируется с гостями города в образе «Солнца русской поэзии», довольные туристы получают фото, а «Пушкин» — содержимое их карманов. Но однажды все идет не так: воришку ловит полиция, и теперь ему грозит приличный срок. Неожиданное спасение приходит из мира шоу-бизнеса — оказывается, карманник как две капли воды похож на исполнителя главной роли в масштабном русско-французском фильме о жизни Александра Сергеевича. Актер получает травму и продюсерам срочно нужна замена! Так, бывший воришка попадает в удивительный мир кино, полный интриг, бутафории и служебных романов.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- АСРежиссёр
Акаки
Сахелашвили
- Актёр
Александр
Молочников
- Актриса
Светлана
Устинова
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Сергей
Муравьёв
- Актёр
Фёдор
Лавров
- ЕСАктёр
Евгений
Сытый
- НТАктёр
Николай
Тамразов
- АВАктриса
Александра
Велескевич
- СКАктёр
Сергей
Козик
- ИБСценарист
Иван
Баранов
- АНСценарист
Александр
Носков
- ВРСценарист
Владислав
Разгоев
- Сценарист
Резо
Гигинеишвили
- Продюсер
Резо
Гигинеишвили
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Семен
Капш
- ДГПродюсер
Давид
Гулордава
- МПХудожница
Мария
Пасичник-Ракша
- Оператор
Михаил
Дементьев