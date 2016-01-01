Пушкин. Сезон 1. Серия 7
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Пушкин
1-й сезон
7-я серия

Пушкин (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.52016, Пушкин. Сезон 1. Серия 7
Комедия, Приключения18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вор по прозвищу Пушкин подрабатывает на Дворцовой площади. Он фотографируется с гостями города в образе «Солнца русской поэзии», довольные туристы получают фото, а «Пушкин» — содержимое их карманов. Но однажды все идет не так: воришку ловит полиция, и теперь ему грозит приличный срок. Неожиданное спасение приходит из мира шоу-бизнеса — оказывается, карманник как две капли воды похож на исполнителя главной роли в масштабном русско-французском фильме о жизни Александра Сергеевича. Актер получает травму и продюсерам срочно нужна замена! Так, бывший воришка попадает в удивительный мир кино, полный интриг, бутафории и служебных романов.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

4.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пушкин»