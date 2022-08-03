Танцуй, не останавливайся (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Никто и ничто не может вернуть Ольгу к жизни. Она оплакивает погибшего около года назад от несчастного случая маленького сына. Тщетные попытки любящего мужа отвлечь несчастную супругу от мрачных мыслей, звонки подруг - все это только раздражает героиню, вызывает непонимание. Каждый день она приходит на школьный двор, чтобы посмотреть на чужих детишек. В один из таких дней Ольга знакомится с мужчиной, даже не подозревая, что эта встреча все изменит и станет началом ее новой жизни.

