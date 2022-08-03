Условный мент. Сезон 1. Серия 18
Условный мент
1-й сезон
18-я серия
9.32019, Условный мент. Сезон 1. Серия 18
Детектив16+

Условный мент (сериал, 2019) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

О сериале

Одновременно в Петербург приезжают бывший опер Дмитрий Рыжов, отсидевший в колонии за превышение полномочий, и капитан полиции Арина Гордеева. Рыжов устраивается работать в Жилкомсервис, чтобы зарабатывать деньги, ездить на своей аварийной машине по родному району и больше не иметь ничего общего с полицией. Гордеева становится участковым этого же района. В нeм всем заправляет бизнесмен Вениамин Воронов – он же Веня Ворон. Под его «покровительством» практически все злачные точки и многие предприятия, которые за долю немалую прикрывает местный участковый капитан Тельцов.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

