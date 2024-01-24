Условный мент (сериал, 2019) сезон 7 смотреть онлайн
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О сериале
Долгожданное возвращение любимых героев захватывающего детектива с элементами драмеди ждет вас на Wink. Не пропустите сериал «Условный мент» (5 сезон) — все серии подряд доступны прямо сейчас на нашем видеосервисе.
В пятом сезоне бывший оперативник Дмитрий Рыжов и очаровательная женщина-полицейский Арина Гордеева сталкиваются не только с новыми преступлениями, но и с забавными жизненными ситуациями. Им придется выступать в роли посредников в конфликтах местных бандитов, раскрывать тайну загадочного призрака Часовой башни, а также разыскивать вора, обокравшего дочь миллионера. Кроме того, герои стремятся поддерживать теплые отношения, однако их влечение друг к другу настолько сильно, что они больше не могут оставаться просто коллегами или друзьями.
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Рейтинг
- АКРежиссёр
Андрей
Коршунов
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- МБРежиссёр
Максим
Бриус
- АНРежиссёр
Армен
Назикян
- ДРАктёр
Денис
Рожков
- АТАктриса
Анастасия
Тюнина
- АНАктёр
Алексей
Нилов
- Актёр
Егор
Бакулин
- Актёр
Сергей
Кошонин
- АФАктёр
Алексей
Фокин
- КБАктёр
Кирилл
Балобан
- ОБАктриса
Ольга
Богданова
- ЛМАктриса
Любовь
Макеева
- АСАктриса
Александра
Сыдорук
- ИБСценарист
Игорь
Бедных
- РХСценарист
Ренат
Хайруллин
- АГСценарист
Александр
Грицюк
- МГСценарист
Мария
Грицюк
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ВСХудожник
Виталий
Сащиков
- КУХудожник
Кирилл
Утешкалиев
- ПСХудожник
Павел
Стерликов
- ВБМонтажёр
Владимир
Беззубченко
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЕКОператор
Евгений
Кордунский
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Кудряшов
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев