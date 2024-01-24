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В пятом сезоне бывший оперативник Дмитрий Рыжов и очаровательная женщина-полицейский Арина Гордеева сталкиваются не только с новыми преступлениями, но и с забавными жизненными ситуациями. Им придется выступать в роли посредников в конфликтах местных бандитов, раскрывать тайну загадочного призрака Часовой башни, а также разыскивать вора, обокравшего дочь миллионера. Кроме того, герои стремятся поддерживать теплые отношения, однако их влечение друг к другу настолько сильно, что они больше не могут оставаться просто коллегами или друзьями.



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