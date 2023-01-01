Условный мент (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

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Возвращение любимых героев в третьей части увлекательного детективного сериала «Условный мент» — 3 сезон смотреть все серии онлайн можно в любое время на видеопортале Wink.



В третьем сезоне вы вновь станете свидетелями потрясающего тандема капитана полиции Арины Гордеевой и бывшего опера Дмитрия Рыжова. Вместе они будут противостоять банде грабителей, искать похищен�ную дочь местного бизнесмена, а также помогать горожанам в их мелких делах. Несмотря на то, что бывший полицейский и участковая отлично справляются даже с самыми сложными преступлениями, их личная жизнь не складывается. Дмитрий влюблен в Арину, но она боится дать волю чувствам и ответить ему взаимностью.



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